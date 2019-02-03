رئيس وزراء السودان يؤيد المحتجين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، لكنّه أكد أن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات.



واندلعت احتجاجات السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت , عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز 3 أضعاف وتردي الأوضاع الاقتصادية.



وأضاف موسى: "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات"، موضحا أن حكومته "على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها".

وأكد "موسى" الذي عيّنه البشير رئيسا للوزراء بموجب تعديل حكومي أجراه في أيلول/سبتمبر الماضي أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات "من زاوية مغلوب ومنتصر".

وفي أغسطس/آب، اختار حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عمر البشير البالغ 75 عاما، مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2020 لولاية ثالثة.

ويؤكد البشير أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتغيير الحكم، في ظل المطالبات بتنحيه.



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