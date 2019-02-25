بغداد تسلمت 14 مقاتلاً فرنسياً في تنظيم داعش

أخبار الآن | بغداد – العراق (أ ف ب)

تسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلاً فرنسياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية. ولم يعرف فيما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، حيث لم تؤكد السفارة الفرنسية في بغداد هذا الخبر أو تنفِه

من جهة ثانية، أكد الخبير في الجماعات الجهادية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي إن هؤلاء الجهاديين "ليس بينهم قياديون وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

وأوضح الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزاً من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الجهاديين الفرنسيين وشبكات التجنيد". ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية، لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.

وأعربت عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤخرا عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلاً كبيراً، واستحالة محاكمتهم في سوريا.

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