روسيا: داعش يعزز صلاته بالقاعدة في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الثلاثاء، أن إرهابيي تنظيم داعش في ليبيا يعملون على توطيد علاقاتهم مع تنظيم القاعدة.

وقال بوغدانوف، إن التنظيم يعزز نشاطاته في ليبيا، ويستغل تجزئة البلاد، ويقوم بتعزيز العلاقات مع تنظيم القاعدة، المتواجد بالقرب من الهلال النفطي، وموانئ النفط، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، شرقاً، ومدينة درنة في الجنوب.

وأضاف: "تفادياً لخسائر كبيرة، يقوم داعش بسحب مقاتليه، وموارده المادية التقنية والمالية من مناطق الاشتباكات النشطة في سوريا والعراق إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، ويندمج في المجموعات الإجرامية المحلية". وتابع: "فلول داعش انتقلت بشكل سري إلى حرب التخريب.

المزيد:

بوتين يعد الروس بتحسين ظروفهم المعيشية "بدءاً من هذا العام"