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هذا ما كشفه داعشي عن البغدادي؟

أخبار الآن| قرب الباغوز- سوريا (أ ف ب)

في خضم التساؤلات عن وجود زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي،  كشف أحد مقاتلي داعش ، وهو احد الذين خرجوا الجمعة من منطقة الباغوز أن البغدادي غير موجود منذ مدة ولا أوامر صادرة ً عنه.

يشار إلى أن البغدادي عُرف عنه فراره من ساحات القتال وتخليه عن مقاتليه والتابعين له في أشد الأزمات التي يمر بها تنظيمُه.. وهو ما جعل الزعيم الغائب محل جدل كبير عن مدى قوته ومدى جدوى وجوده داخل التنظيم 

 البغدادي، واسمه الحقيقي هو عوض إبراهيم البدري، يُصنّف الآن على أنه الرجل المطلوب رقم واحد في العالم، بعد أن وضعت واشنطن جائزة بقيمة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه. 

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#البغدادي #داعش #سوريا #أخبار عربية

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