فرق خاصة من سوريا الديمقراطية تحرر دفعة جديدة من المدنيين

أخبار الآن| هجين – ديرالزور - سوريا (روناك شيخي)

في عملية نوعية قامت قوات سوريا الديمقراطية بأنفاذ حوالي الف مدني من اخر جيوب تنظيم داعش حيث كان يستخدمهم كدروع بشرية، عشرات الحافلات المتوسطة للحجم قامت بنقلهم الى مكان أمن الى حين يتم فرزهم وكشف هوياتهم

واكد مصطفى بالي الناطق الاعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية ان انه تم إخراج حوالي 3000 مدني في اليوم الاول اما يوم أمس لم نتمكن من اجلائهم بسبب بعض الظروف المعقدة واليوم ايضا قمنا بإجلاء دفعات جيدة ونتوقع في الايام القادمة اجلاء الباقين وحاليا سنقوم بمعاملة الجميع كمدنيين الى حين التأكد من هوياتهم من قبل فرق خاصة هذا فيما يخص الرجال اما النساء والاطفال يتم نقلهم الى المخيمات ونتحضر لاقتحام الباغوز

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