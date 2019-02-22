مقتل 25 شخصا بينهم جنود اترام بتفجير في عفرين السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انفجرت سيارة ملغومة في مدينة عفرين شمال محافظة حلب السورية، ما أدى إلى مقتل 25 بينهم 4 جنود أتراك وجرح آخرين، حسبما أفادت وسائل اعلام.

واضافت وسائل الاعلام ان السيارة انفجرت في شارع الفيلات بالقرب من مشفى ’’ديرسم‘‘

وكان قد قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، في يناير/كانون الثاني الماضي،إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب بالقرب من دوار كاوا في مدينة عفرين شمالي حلب، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 9 آخرين.

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت منطقة عفرين ومناطق “درع الفرات” منذ إعلان تركيا عزمها بدء عملية عسكرية شرق الفرات .

وأسفرت التفجيرات المتكررة في شمالي حلب وشرقها عن مقتل عشرات المدنيين والمقاتلين في الجيش السوري الحر.

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