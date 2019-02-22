بوتفليقة يغادر البلاد لأسباب طبية

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (وكالات)



يتوجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية لإجراء "فحوصاته الطبية الدورية"، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان الخميس.

وذكر البيان: "يتوجه فخامة السيد عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية يوم الأحد 24 من الشهر الجاري إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية".

وكان من المنتظر أن يخرج الرئيس "قريبا" لتدشين المطار الدولي الجديد، حسبما صرح به وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان.

وأعلن الرئيس الجزائري، الشهر الجاري، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

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