عدد قياسي من المرشحين للرئاسة في الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ عدد المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى 186 شخصا لإعلان ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي والتي من المقرر عقدها في أبريل المقبل، وذلك وسط تزايد حالة الشكوك بشأن استكمال ولاية الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعاني من المرض

ويعد هذا الرقم ضعف عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات الجزائرية الأخيرة التي أجريت عام 2014. ومن المحتمل عدم حصول أغلب هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع في الثامن عشر من أبريل، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس".

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