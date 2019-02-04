الجزائر.. استعداد لطرح عملات جديدة في الأسواق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف بنك الجزائر المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة لفئة الـ100 و500 و 1000 دينار، والتي من المقرر طرحها للتداول في السوق خلال النصف الثاني من شهر شباط/فبراير الحالي.

وجاء هذا الإعلان في سلسلة منشورات للبنك عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، حيث أكّد أنّ "الأوراق النقدية القديمة ستبقى موجودة ولن يتم سحبها، فيما سيتم طرح الجديدة معها".

القطعة النقدية الجديدة من فئة الـ100 دينار

وهي قطعة من الصنف ثنائي المعدن، لها طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي وقلبن حاسي وردي مرصع. ويتشكل قلب القطعة من مزيج 87% من النحاس و13% نيكل، أمّا طوقها فهو مصنوع من معدن الفولاذ المقاوم للصدأ.

إلى ذلك، فإنّ القطعة النقدية الجديدة هذه تحمل على أحد وجهيها صورة القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات، في حين يحمل وجهها الآخر تواريخ سكّها، بحسب التقويمات الـ3: الهجري - الميلادي - الأمازيغي.

الورقة النقدية من فئة الـ500 دينار

وسيكون لونها أخضر يميل إلى البنفسجي، وتتضمن صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 على وجهها الأمامي، وصورة لركائز الإتصال في ظهرها. أمّا العلامة المائية للعملة، فستكون صورة الأمير عبد القادر. وعلى الجانب الأيسر منها، فإنه سيتم وضع هولوغرام يحمل صوراً لمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر والملك النوميدي يوغرطة.

الورقة النقدية من فئة الـ1000 دينار

سيكون لونها أزرق يميل إلى البرتقالي، وستحمل صورة لجامع الجزائر في وجهها الأمامي ولحرف تقليدية في ظهرها. أمّا العلامة المائية فستكون بصورة للأمير عبد القادر، في حين أن الهولوغرام سيحمل صوراً للأمير عبد القادر ويوغرطة.

مصدر الصورة: الجزائر 24

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