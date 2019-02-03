تونس.. قيمة التهرب الضريبي فاقت 8 مليار دولار!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف الإصلاحات الجبائية فيصل دربال، أنّ "حجم التهرب الضريبي في تونس بلغ نحو 8.3 مليار دولار"، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الحكومة أنّ "تحقق المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل عن 9 مليارات دولار، وهي المداخيل الذاتية التي ستساهم في معاضدة جهود الدولة على توفير الموارد لتمويل الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 13.6 مليار دولار".

إلى ذلك، نفى دربال تحديد السلطات التونسية قائمة تضم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتهربة من الضرائب، مؤكداً أنّ "الدولة لا تعرف الجهات المتهربة جبائياً، وستعمل على متابعتهم فور تعرفها إليهم".

وسعت سلطات تونس إلى مكافحة التهرب الضريبي، بعدما شهدت البلاد تزايداً واضحاً في معدلاته بعد العام 2011 نتيجة تنامي الانشطة التجارية الموازية، والتي قدرها خبراء في الإقتصاد والمالية بنحو 53% من التجارة المحلية.

مصدر الصورة: العرب اليوم

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