النفط يرتفع مع فرض العقوبات على فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت أسعار النفط، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، في خطوة لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو.



فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم , وهي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وتظل إمدادات النفط العالمية مرتفعة لأسباب على رأسها زيادة إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليون برميل يوميا.

كما أن هناك مخاوف في قطاع النفط من أن الطلب على الخام قد يتعثر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأظهر استطلاع لوكالة "ويترز" أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني الكبير سينكمش على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في يناير، مما يبرز المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها التباطؤ الصيني على الاقتصاد العالمي.

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