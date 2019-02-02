بوتفليقة يعتزم الترشح لولاية رئاسية خامسة في الجزائر

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، السبت، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، سعيا لتولي فترة رئاسية خامسة.

وأوضح أويحيى في مؤتمر صحفي أن بوتفليقة سيعلن عن ترشحه للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، عبر رسالة إلى الشعب الجزائري خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الجزائري قوله: "إن الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فترشحه صار مسألة وقت".

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