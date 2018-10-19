الجزائر تحظر ارتداء النقاب باماكن العمل

أخبار الآن| الجزائر - الجزائر - (وكالات)

اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر، الخميس، منع ارتداء النقاب "بصفة نهائية"، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.

وشددت المديرية، على ضرورة التزام الموظفين، باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.

وطلبت من كل من الوزراء والولاة في كافة أنحاء البلاد "الالتزام الصارم بتطبيق التعميم"، الذي نص على "منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل"، بحسب ما نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

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