أمريكا قلقة من دور ميليشيا حزب الله في الحكومة الجديدة
أخبار الآن | بيروت – لبنان (رويترز)
عبرت السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن قلق إدارتها إزاء الدور المتزايد لميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية.
وقالت ريتشارد إن هذه الميليشا تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تُعرض باقي البلاد للخطر ، مضيفة أنها تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن ثلاث دول.
بيان للسفارة قال إن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت ”صريحة جدا.. فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة“.
وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسمياً إبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.
وتهيمن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران على ثلاث حقائب وزارية في مجلس وزراء الحريري الجديد الذي يضم 30 وزارة، وهو أكبر عدد على الإطلاق تسيطر عليه الميليشيا التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. ومن بين تلك الحقائب وزارة الصحة التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة.
وزوّدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات تزيد عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره المدافع الوحيد والشرعي عن البلاد. وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة أكبر المانحين للبنان بالمساعدات التنموية والإنسانية والأمنية.
وأضافت أنه في العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بأكثر من 825 مليون دولار، وكانت أكثر مقارنة مع العام السابق.
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