أمريكا قلقة من دور ميليشيا حزب الله في الحكومة الجديدة

أخبار الآن | بيروت – لبنان (رويترز)‏

عبرت السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن قلق إدارتها إزاء الدور المتزايد ‏لميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية.‏

وقالت ريتشارد إن هذه الميليشا تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تُعرض باقي البلاد للخطر ، ‏مضيفة أنها تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا ‏يقل عن ثلاث دول.‏

بيان للسفارة قال إن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت ”صريحة جدا.. فيما يتعلق بقلق الولايات ‏المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة“.‏

وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسمياً إبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.‏

وتهيمن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران على ثلاث حقائب وزارية في مجلس وزراء الحريري الجديد الذي يضم 30 ‏وزارة، وهو أكبر عدد على الإطلاق تسيطر عليه الميليشيا التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. ومن بين تلك ‏الحقائب وزارة الصحة التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة‎.‎

وزوّدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات تزيد عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره المدافع ‏الوحيد والشرعي عن البلاد. وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة أكبر المانحين للبنان بالمساعدات التنموية ‏والإنسانية والأمنية.‏

وأضافت أنه في العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بأكثر من 825 مليون دولار، وكانت أكثر مقارنة ‏مع العام السابق.‏

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