الإرياني يدعو حزب الله لوقف التدخل باليمن

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني, وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.



كما طالب الأرياني بوقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه حزب الله للمليشيات الحوثية, بما فيها إيقاف قنوات التحريض, باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، والخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة".

ونشر الإرياني مساء الجمعة على حسابه في "تويتر" فيديو لأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله يعترف فيه بوجود عناصر من حزب الله في اليمن،

وعلّق الوزير اليمني كاتباً: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني للمليشيات الحوثية واضح وجلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات".

وكان البرلمان اللبناني قد منح الثقة مساء الجمعة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري بناءً على البيان الوزاري الذي يلحظ بأن لبنان ينأى بنفسه عن صراعات المنطقة، إلا أن هذه الحكومة تضم أعضاءً من حزب الله والعديد من حلفائه.

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