9 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير في المغرب

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

كشف وزير الصحة المغربي، السبت، استمرار وفاة البعض بسبب مرض إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1).

وأعلن الوزير ارتفاع عدد وفيات إنفلونزا الخنازير إلى 9 حالات، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تبقى "عادية" مقارنة مع السنوات الماضية، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف الدكالي، في تصريح عقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية، أن هذه الخلية تقوم بتتبع الوضعية، والتي أكدت أن الوضع لا يختلف عن السنوات الماضية، مشددا على أن الخلية تعمل على تتبع والتأكد من جميع المعطيات الفعلية للإصابة".

وأوضح الوزير أنه من أصل 20 بالمئة من الأشخاص المصابين بأعراض الإنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80 بالمئة منهم مصابون بالإنفلونزا.

وتابع أن الوضعية الفيروسية لهذه السنة تبين أن نسبة الصنف الفرعي "إتش 1 إن 1"، الذي يعد الأكثر انتشارا، بقيت في حدود 80 بالمئة، وهي النسبة نفسها المصرح بها من طرف منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي.

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