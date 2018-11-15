في الصين.. تطوير مفاعل نووي تخطى الشمس في حرارتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في ظل تسابق العلماء حول العالم لبناء أول مفاعل اندماج نووي في العالم، أعلن علماء معاهد Hefei الصينية للعلوم الفيزيائية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تطوير مفاعل وصلت حرارته إلى 100 مليون درجة مئوية، توقف درجة سخونة نواة الشمس 6 أصعاف، والتي تبلغ ذروتها حوالى 15 مليون درجة مئوية.

وبحسب بيان العلماء، فإنّه تم تصميم المفاعل المتطور لمحاكاة عمليات الشمس، كجزء من مشروع لتحويل الهيدروجين إلى طاقة خضراء فعالة من حيث التكلفة. وبحسب العلماء، فإنّ "الإنصهار النووي يحدث عند 100 مليون درجة مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى اندماج جزيئات الدوتريوم وجزيئات التريتيوم المشحونة معا، في موجة هائلة من الطاقة".

وتندرج هذه التجربة في إطار مشروع "توكاماك"، وهو نوع من أنواع المفاعلات النووية الاندماجية وطريقة لبناء هذه المفاعلات. وتعني كلمة "توكاماك" (روسية الأصل) الغرفة الدائرية داخل مستحثات مغناطيسية. ويهدف هذا المشروع إلى فهم عملية الانصهار بشكل أفضل، قبل بناء مفاعل كامل. وتعمل مفاعلات الاندماج النووي بشكل مختلف مع مفاعلات الانشطار، لأنها تدمج نواتين، بدلاً من فصلهما.

وتعد هذه العملية مورداً هائلاً للطاقة الرخيصة، وهي أكثر أماناً من الانشطار ولا تنتج تقريبا أي نفايات نووية خطيرة. إلا أنه يجب الإنتباه إلى أن مفاعل الاندماج العملي يجب ألا يكون قادراً على الحفاظ على درجات الحرارة القصوى فحسب، بل يجب أن يظل ثابتاً عند درجات الحرارة هذه لفترات طويلة.

مصدر الصورة: eburgas

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