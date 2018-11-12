اكتشاف قارات مفقودة متخفية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) النقاب عن آثار القارات المفقودة المخفية تحت أنتار كتيكا لملايين السنين. وتكشف صور الأقمار الإصطناعية الجديدة عن جدول زمني للأراضي القديمة المدفونة على عمق 1.6 كم، تحت القارة الجليدية.وتم التقاط الصور بالإعتماد على حقل الجاذبية ومستكشف المحيطات GOCE، الذي هبط إلى الأرض بعد نفاذ الوقود في عام 2013.

وبينما ظل القمر الإصطناعي خارج نطاق العمل مدة 5 سنوات، استمر العلماء في جمع البيانات المأخوذة عبر سحب الجاذبية الأرضية. واستخدم فريق من العلماء قراءات “GOCE”، لرسم حركات الصفائح التكتونية للأرض تحت أنتاركتيكا. وسمحت الدراسة بتتبع التحولات التكتونية الخفية على مدى 200 مليون سنة مضت، إلى جانب تقديم رؤى جديدة حول كيفية تشكل القارة القطبية الجنوبية.

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