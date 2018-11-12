سيلفي تودي بحياة صاحبتها على ارتفاع 1200 متراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لقيت سائحة ألمانية مصرعها بعد أن سقطت من أعلى القمم في سريلانكا، أثناء محاولاتها التقاط صورة سيلفي.

وعثر منقذون على جثة السائحة الألمانية، بعد 6 ساعات من البحث المتواصل، تضمنت تدخل مروحيات الإنقاذ.

وتقع القمة التي أطلق عليها اسم "نهاية العالم" في منتزه هورتون بلينز الوطني، ويعد من أكثر الأماكن جذباً للسياح في سريلانكا، ويبلغ ارتفاعها 1200 متراً عن سطح الأرض.

وكشفت دراسة أعدها معهد العلوم الطبية في الهند واعتمدت على بيانات الصحف العالمية، عن ارتفاع عدد ضحايا السيلفي حيث وصل عددهم إلى 259 حالة خلال الفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 2011 إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 أي بمعدل 43 شخصاً في السنة الواحدة.

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