إليكم قصة "تشارلي".. الطفل المهدد بالموت كلما غطّ في النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني طفل بريطاني يدعى تشارلي واغستاف، من مرض نادر يعرضه لخطر الموت عندما يغط في النوم. وشخّص الأطباء مرض واغستاف البالغ من العمر عاماً واحداً، بمرض وراثي نادر، يعاني منه 1000 شخص فقط في جميع أنحاء العالم، 70 منهم في بريطانيا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن "الأطباء أوضحوا أنّ هذا المرض يؤثر على تحكم الجهاز العصبي في التنفس، الأمر الذي يجبر الطفل على ارتدا قناع خاص متصل بجهاز التنفس الصناعي أثناء النوم"، لافتين إلى أنّ "هذه الحالة النادرة تعني أن الجهاز العصبي المركزي يفشل في تنظيم تنفسه بشكل صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الإستجابة لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون التي تحفز الطبيعي للتنفس".

وبحسب الصحيفة، فإنّه "مع نمو واغستاف، أصبح قناعه الحالي غير مناسب لوجهه". وإثر ذلك، أطلق والداه حملة لجمع التبرعات بهدف شراء قناع يساعد طفلهم على التنفس، ونشرا صوره على مواقع التواصل الإجتماعي التي ساهمت في إعطاء زخمٍ لحملتهم. وبالفعل، فقد تكمن الوالدان من تحقيق هدفهم، وجمعوا مبلغ 1000 جنيه أسترليني (1400 دولار) للسفر إلى الدنمارك، ليصمم الأطباء هناك قناعاً جديداً لواغستاف، يسمح لوجهه بالنوم بشكلٍ طبيعي.

وحالياً، يخضع الطفل لمراقبة لمستويات الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون من قبل فريقٍ مختص بالرعاية الصحية بشكلٍ يومي.

مصدر الصور: دايلي ميل

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