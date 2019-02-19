مصر في مواجهة الإرهاب

أخبار الآن | القاهرة - مصر (أسيل تفّال)

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها جماعات إرهابية استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن..

آخر هذه الهجمات كانت مساء أمس، حيث فجر انتحاري نفسه لحظة القبض عليه وسط العاصمة المصرية القاهرة.

التفجير أدى إلى مقتل 3 ضباط شرطة إضافة إلى الانتحاري، وأصيب ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين خلال التفجير.

وتزامنا مع هذه الحادثة، قتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية المتواجدة شمالي سيناء.

من القاهرة عبر الهاتف مراسل أخبار الان رمضان المطعني

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