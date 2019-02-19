إرهابي هارب يفجر نفسه خلف الجامع الأزهر

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( وكالات )

أفادت وسائل إعلام مصرية الى أن هجوما انتحاريا استهدف جامع الأزهر بعد مطاردة رجال الشرطة له فيما أفادت ذات الوسائل الى إصابات بالغة خلفه الإنفجار الإنتحاري

هذا وقتل شرطي مصري بعد تفجير لانتحاري لنفسه بعد مطاردة رجال الشرطة له ، كما أدى الانفجار أيضا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

فجر انتحاري نفسه وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة، ليل الاثنين، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة ووقوع إصابات بالغة..



وضرب الانفجار في شارع الكحكيين بالدرب الاحمر وراء الجامع الأزهر.

وأشارت تقارير إلى مقتل أمين شرطة على الأقل حتى الآن من جراء الانفجار.

وكانت مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الإرهابي، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه.

وأدى الانفجار أيضا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمينا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثا عن أي متفجرات أخرى

و رجحت مصادر أمنية أن العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه هو المسؤول عن إلقاء عبوة ناسفة على مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

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