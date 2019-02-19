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شاحنات تستعد لإجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، الثلاثاء، لإجلاء من تبقى من المدنيين.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن مقاتلي التنظيم المتحصنين هناك، يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف. وهي آخر منطقة يحتلها التنظيم الإرهابي في شرق سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد شهود العيان في موقع قريب من الباغوز، أنه شاهد عشرات الشاحنات تسير على طريق صوب القرية.

يذكر أن المعارك احتدمت مؤخرا بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش بغطاء جوي أمريكي، في جيب الباغوز الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

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