إعلان النصر على داعش مؤجل... لماذا؟

أخبار الآن | دير الزور – سوريا (وكالات)

لم تعلن قوات سوريا الديمقراطية حتى اللحظة النصر على داعش شرقي سوريا في ظل المفاوضات الجارية بينها وبين من تبقى من عناصره في آخر جيب لهم هناك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنه لم يجر التوصل حتى اللحظة إلى أي اتفاق أو نتيجة، وفي الوقت ذاته تواصل وقوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط ضمن المناطق والأنفاق والمواقع والمقرات السابقة للتنظيم في جيبه السابق شرق الفرات.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط في مناطق المزارع التي تحتوي على أنفاق ومواقع سابقة للتنظيم في معقله السابق، والأخير، شرق الفرات.

ونقل المرصد عن مصادر ميدانية أن من تبقى من أفراد التنظيم طلبوا ممراً آمناً للخروج إلى منطقة مجهولة، رجحت أن تكون باتجاه البادية العراقية.

إلا أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية رفضت طلب التنظيم، في وقت وافقت على إدخال مساعدات غذائية إلى أكثر من 300 شخص، من بينهم أفراد من داعش وعائلاتهم بالإضافة إلى مدنيين محاصرين هناك.

وطالبت قوات سوريا الديمقراطية أفراد داعش المتبقين في مخيم بمزرعة بين منطقة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات وفي أنفاق بالمنطقة، بالإفراج عن رهائن وأسرى من القوات الكردية.

وتأتي هذه التطورات في وقت دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من قوات التحالف الدولي في سوريا.

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