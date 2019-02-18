وفاة متظاهر اختناقا بالخرطوم، والبشير يقول: الحكم ليس غايتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن الحكمَ لم يكن غايته، مشيرا إلى أن السودان سيخرج من أزمته أكثر قوة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الأطباء المركزية وفاة مواطن سوداني جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع في مستشفى بحري شمالي الخرطوم، خلال تظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.

وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي، أن "السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي".

ولفت الرئيس السوداني إلى أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة".

وأشار البشير إلى أن "الذين يتحدثون الآن عن الحريات، يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية".

وتتهم الخرطوم جهات مرتبطة بالخارج بمحاولة جر البلاد إلى دوامة من العنف، فيما شدد البشير على رفضه حدوث أي تغيير إلا عن طريق الانتخابات.

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