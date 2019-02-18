ما مصير اتفاق تحرير الشام وحراس الدين؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار )



في هذا الوقت تتجه الأنظار الى اتفاق انهاء النزاع بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين الذي عقد ‏بين الطرفين قبل نحو أسبوع في ادلب و شمال سوريا وذلك بعد وصول التوترات والمشاحنات بينهما ‏إلى احتمال نشوب مواجهة عسكرية.‎.

وبحسب نص الاتفاق تم التوافق على وقف التحرش الإعلامي من كلا الطرفين كما تم الاتفاق على ‏مسألة من انتقل من كل طرف للآخر، وتشكيل لجنة للنظر في الحقوق الخاصة المدعى عليها، مع إعادة ‏موضوع السلاح إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الانشقاقات التي تحدث من حين ‏لآخر في صفوف "الهيئة" وتوجه المنشقين إلى "حراس الدين.‏

ولعل الاسباب التي تحول دون تحقيق استمرارية لهذا الإتفاق يمكن اختصارها بالتالي:‏

اولا : الإتفاق الحالي ليس الاول من نوعه فقد سبقه عدة اتفاقات بين جماعات متقاتلة ومتشددة وانتهت جميعها بانفراط عقدها ‏

ثانيا: ما يجعل هذا الإتفاق هشا لانه مبني على سياسة ادارة الخلاف

وليس نابعا من توافق محدد حول ‏اي من قضايا الخلاف

ثالثا: ما يفرق هذه المجموعات المسلحة اكثر بكثير من الذي يجمعها و خصوصا في ظل

غياب القادة ‏الفعليين وتغيبهم عن مركز القرار و التوجيه.‏

خامسا : تحرير الشام و ان دخلت في اتفاق مع حراس الدين فهذا الإتفاق لن يكون الا مؤقتا

فمصالح ‏هذه المجموعات متغيرة ومتبدلة مع تبدل المصالح.‏

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