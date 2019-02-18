قبل ولادتها بساعات..البريطانية الداعشية تعترف بخطئها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سكاي نيوز)

قبل ولادتها في احد معسكرات اللاجئين في سوريا، نشرت سكاي نيوز مقابلة مع شميمة بيغوم البريطانية التي كانت إحدى نساء داعش الاجانب في سوريا ، واعربت بيغوم في المقابلة عن املها في العودة إلى بلدها وأن يحظى مولودها بحياة افضل .

وكشفت بيغوم أن سبب انضمامها إلى داعش وتحولها إلى التطرف، كان مشاهدة مقاطع فيديو ترويجية لداعش على الإنترنت قبل أن تقرر مغادرة بريطانيا وهى فى عمر 15 عاما.

وأشارت البريطانية البالغة من العمر تسعة عشر عاما الآن إلى أنها كانت مجرد ربة منزل فقط لأحد مقاتلي داعش الاجانب الذين قتلوا في المعارك ولا تشكل خطرا امنيا في حال عودتها إلى بريطانيا.

وكان لشميمة بيغوم طفلان توفيا بسبب الجوع والمرض وتخشى أن يلاقي طفلها الثالث المصير ذاته.

وأكدت البريطانية أن الطفل الجديد هو السبب الأول لفرارها من التنظيم قائلة: "غادرت بسببه، أحاول أن أقدم له حياة أفضل، سأبذل قصارى جهدي لإبقائه معي.. لا أجد سببا في إبعاده عني".

وردا على سؤال وجه لها بشأن تجربة انضمامها لتنظيم داعش وهل هي نادمة على فعلتها ام لا ، اقرت بيغوم انها ارتكبت خطا كبيرا عندما التحقت بالتنظيم، مشيرة في الوقت ذاته انها ليست نادمة على هذة التجربة ولكن ليس لقناعتها بالتنظيم بل لان التجربة والظروف الصعبة التي مرت بها جعلت منها شخصا اقوى، قائلة : "لست نادمة على ما حدث لأنه غيرني كشخص..لقد جعلني أقوى وأكثر صرامة".

وكانت شميمة واحدة من بين 3 طالبات، إلى جانب كاديزا سلطانة، وأميرا عباسي، من أكاديمية "بيثنال جرين" بشرق لندن، اللاتي سافرن إلى سوريا للانضمام إلى داعش حيث قتلت سلطانة في غارة جوية عام 2016، ولا تعرف ماذا ألم بالصديقة الثالثة.

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