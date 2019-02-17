كيف ستتعامل بريطانيا مع مواطنتها الداعشية ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

شميمة بيغوم البريطانية البالغة من العمر 19 عاما انضمت الى داعش عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما ، تتوسل إلى بلادها لقبول عودتها مجددا و هي حامل بطفلها الثالث بعدما فقدت طفليها الأول و الثاني بسبب المرض و الجوع و بعد قتل زوجها الذي كان يقاتل في صفوف داعش.

مع احتدام الجدل حول إمكانية عودتها أو عدمها و مع انهيار داعش و احتمالية خروج نساء اخريات ك شميمة بيغوم و أطفالهم راغبين بالعودة .... هناك بعض القوانين والمبادئ التي ينبغي أن توجه نقاش الرأي العام. بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

أولاً ، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة ألا تعيق عودة المواطن إلى وطنه، حسب ما أقر وزير الأمن البريطاني.

وفي حين أن الحكومة البريطانية ليست مجبرة على "إنقاذ" بيغوم من المخيم الذي تحتجز فيه، فإن عرض حكومة المملكة المتحدة للمساعدة ... سيكون عن طريق القنصلية فقط إذا ما شقت بيغوم طريقها إلى مكان في الخارج و هو ليس بالحل المناسب ، لان بيغوم لا يُسمح لها بمغادرة المخيم الذي تقطنه.

إضافة إلى ذلك ، السلطات التي تحتجز بيغوم حاليًا حليفة للمملكة المتحدة ، وقد ساعدت مواطني دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة، على العودة من سوريا.

ثانياً ، إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن مواطنا بريطانياً قد ارتكب جريمة خطيرة خلال حياته في ظل تنظيم داعش، فمن مصلحة حكومة المملكة المتحدة ضمان التحقيق - بما يتماشى مع المعايير الدولية - وملاحقة الشخص ، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر وجميع الظروف الأخرى التي مر بها ودفعته إلى ذلك.

و السلطات في شمال سوريا أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أنها لا تريد مقاضاة الأجانب،

لذا ، وإذا كانت حكومة المملكة المتحدة تريد تحقيق العدالة لضحايا حكم داعش، فعليها السماح لهم بالعودة إلى وطنهم والسماح للعدل البريطاني بالبت في ذنبهم أو براءتهم.

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