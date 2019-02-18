الأبرز ليوم الاثنين 18/2/2019

الأبرز ليوم الاثنين 18/2/2019

ما مصير اتفاق تحرير الشام وحراس الدين ؟

في هذا الوقت تتجه الأنظار الى اتفاق انهاء النزاع بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين الذي عقد ‏بين الطرفين قبل نحو أسبوع في ادلب و شمال سوريا وذلك بعد وصول التوترات والمشاحنات بينهما ‏إلى احتمال نشوب مواجهة عسكرية.‎.

وبحسب نص الاتفاق تم التوافق على وقف التحرش الإعلامي من كلا الطرفين كما تم الاتفاق على ‏مسألة من انتقل من كل طرف للآخر، وتشكيل لجنة للنظر في الحقوق الخاصة المدعى عليها، مع إعادة ‏موضوع السلاح إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الانشقاقات التي تحدث من حين ‏لآخر في صفوف "الهيئة" وتوجه المنشقين إلى "حراس الدين.‏



بكين تتبع حوالي 2.6 مليون شخص من الإيغور

أظهر تسريب للبيانات نبه له خبير هولندي في شؤون الإنترنت أن شركة صينية متخصصة في تقنيات المراقبة تتعقب تحركات وبيانات أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ..

الصين تتعقب عن كثب مواقع ما يقرب من 2.6 مليون شخص في شينجيانغ شمال غرب البلاد، حيث يخضع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى لمراقبة الشرطة، كما كشف تسريب للبيانات.



سوء الإدارة يفاقم أزمة تلوّث وشحّ المياه في غزّة

تحذيرات أممية من استنفاد المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة مع الزيادة المضطردة للسكان، وتحذيرات المختصين من خطورة تلوث المياه الجوفية مع ترهل البنى التحتية في واقع الانقسام الفلسطيني المستمر.



الاتّحاد الأوروبي يهدّد واشنطن بسبب رسوم واردات السّيّارات

أفاد متحدّث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتّحاد الأوروبي سيقوم بالرّد بشكل سريع وملائم في حال فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي هذا التّهديد بعدما رفعت وزارة التجارة الأميركية تقريرا يفوّض الرّئيس دونالد ترامب فرض رسومٍ على السيارات خلال الأيام الـ90 المقبلة.





