مقتل 18 مدنيا بقصف لقوات النظام على مناطق في إدلب

أخبار الآن| إدلب - سوريا - (المرصد السوري)

لقى 18 مدنيا مصرعهم بقصف لقوات النظام السوري استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرته في شمال غرب سوريا خلال الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

واوضح المرصد ان قصف النظام العشوائي اسفر عن مقتل ثمانية أطفال وسبع نساء وثلاثة رجال في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تجنبت إدلب التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات النظام عبر اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من روسيا وتركيا.

ويأتي قصف الجمعة والسبت في وقت تشن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد داعش هجوما على آخر جيب للتنظيم شرقي نهر الفرات.

وتوقعت سوريا الديمقراطية السبت الإعلان رسمياً عن القضاء على داعش في غضون أيام.



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