عودة 220 متشدداً مغربياً للتطرف بعد مغادرتهم السجون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة جديدة لمعهد بحث أمريكي أن المغرب أخفق في إعادة تأهيل المعتقلين المتشددين السابقين وإدماجهم من جديد.

وكشفت الدراسة التي نشرها معهد كارنيجي الأمريكي، أن السلطات المغربية أوقفت بين العامين 2002 و2018 أكثر من 3000 متشدد مشتبه بهم، وجرى تفكيك 186 خلية ارهابية، منها 65 خلية مرتبطة بداعش.

وسجلت الدراسة نسبة مرتفعة في حالات العود في صفوف السجناء الجهاديين، مؤكدة أنه ضمن الموقوفين بتهم إرهابية خلال هذه الاعوام، تم تسجيل حوالي 220 حالة عود، ناهيك عن 1300 مغربي غادروا البلاد، للقتال في سوريا.

وأكدت الدراسة وفق الصحيفة نفسها، أن معتقلين جهاديين سابقين يترأسون العديد من الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ العام 2015، كما أن ثلاثة عناصر من خلية امليل سبق أن تم توقيفهم في وقت سابق، بينهم أمير الجماعة عبد الصمد الجود، الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في العام 2014 بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا.

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