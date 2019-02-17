الفئة العمرية الأكثر ارتكاباً للحوادث المرورية في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن صغار السن أكثر عرضة بنسبة ثمانية أضعاف للتورط في حوادث مرورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الحصول على رخصة القيادة.

وفي الإمارات، وخلال الربع الأول من عام 2018، تسبب الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في 46 في المائة من الحوادث في إمارة أبو ظبي، وفقاً لشرطة العاصمة.

وتقول الدراسة: “إن سبب الحوادث التي يرتكبها الشباب ليس قلة المهارة، بل القدرة على اتخاذ القرار الصحيح أثناء القيادة”.

كما أظهرت الدراسة التي قادها بروس ج. سايمونز مورتون من المعهد القومي الأمريكي لصحة الطفل والتنمية البشرية أن السائقين الشباب الجدد كانوا أكثر عرضة بنسبة أربعة أضعاف للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل التسارع السريع والفرامل المفاجئة والانعطافات الصلبة.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Road Safety في الإمارات أن نحو 55 في المائة من السائقين الشباب في الفئة العمرية 18-24 سنة يقولون إنهم يلجؤون إلى السرعة للتباهي أمام الآخرين أو إثارة إعجابهم، بحسب “غلف نيوز”.

وتنطوي المخاطر الشائعة التي تواجه السائقين الشباب اليوم على أجهزة تشتيت الانتباه.

ومن المرجح أن يتعرض السائقون الجدد للمشاكل لأنهم يفتقرون إلى الخبرة، ولكن أفضل طريقة لتقليل خطر وقوع الحوادث هو أن يصبحوا سائقين متمرسين.



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