مقتل 7 إرهابيين في هجوم بمصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش المصري في بيان له أنه تمكن من القضاء على سبعة إرهابين بينما "أصيب واستشهد" 15 عسكريا أحدهم ضابط , و ذلك في الهجوم الذي شنه الإرهابيون على نقطة تفتيش في شمال سيناء أين يشن الجيش حملة ضد تنظيم داعش

وقال الناطق باسم الجيش تامر الرفاعي في البيان له إن "الإرهابيين قامو بمهاجمة أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمني بالتصدي لهم.

وأضاف أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابط و14" عسكريا آخرين.

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