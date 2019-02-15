احباط استهداف قوة أمنية بمحافظة الجيزة في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت مصادر أمنية مصرية بتمكنها ظهر الجمعة، من إحباط محاولة إستهداف لقوة أمنية، وذلك في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة المصرية.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن أفراد خلية ارهابية قامت بزرع عبوة بدائية الصنع، إلا أن خبراء المفرقعات "المتفجرات" نجحوا في إبطال مفعولها.

وتسبب الانفجار في توقف حركة المرور في المنطقة، في حين قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن قنابل أخرى، وملاحقة الفاعلين.

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