إحباط هجوم وقتل 7 إرهابيين في سيناء بمصر

أخبار الآن | سيناء - مصر - (أ.ف.ب)

لقي 7 إرهابيين مصرعهم في اشتباكات شمال سيناء بمصر، حسب ما أفاد متحدث عسكري مصري

وقال المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن العناصر الإرهابية قامت اليوم بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية شمال سيناء،

من جهتها قامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدى لهذه العناصر والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 مسلحين منهم، ويجري استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.



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