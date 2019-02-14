قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن وإصابة 7 بانفجار لغمين بالأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن ( وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص بينهم رجلا أمن وإصابة سبعة آخرين بجروح بالغة بانفجار لغمين بمدينة السلط التابعة لمحافظة البلقاء في الأردن ، وفقاً لمصدر حكومي .

وكان الأمن الأردني قد أعلن في وقت سابق وفاة خمسيني داخل إحدى المزارع بمحافظة البلقاء ، إثر انفجارِ جسمٍ قديم من مخلِّفات الأمن الداخلي ، وفقاً لمصادر امنية ،

وتحركات الجهات الأمنية المختصة إلى مكان وقوع الحادثة للوقوف على ملابستها والتحقيق في الأمر .

وكان مسؤول أمني قال "إن لغمين قديمين انفجرا في مزرعة في مدينة السلط الخميس؛ مما أدى إلى وفاة مالك المزرعة، وإصابة 6 آخرين بينهم أفراد من مديرية الأمن العام".

وبحسب المسؤول "فإن الطب الشرعي توجه إلى موقع الحادثة والتحقيقات جارية".

وقال مسؤول إن"عددا من أفراد الأجهزة الأمنية توجهوا إلى الموقع، وأثناء عملية المسح انفجر لغم ثان نتج عنه عدة إصابات، وحالتهم العامة بالغة".

الانفجار وقع بسبب لغم أدى إلى وفاة عامل في مزرعة في الكسارات في منطقة زراعية وعرة في أبو طارة في محافظة البلقاء"، وفق مراسل المملكة. وأضاف أن المنطقة تشهد حالياً "تواجدا أمنيا للقيام بمسح أفقي وعمودي، ووحدة مختصة بإزالة ألغام".

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