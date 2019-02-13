توقيف ثلاثة فرنسيين في المغرب بتهمة الارهاب

أخبار الآن| الرباط - المغرب - (رويترز)

اعتقلت الشرطة المغربية 3 فرنسيين بمدينة سلا غربي البلاد، إثر الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمسلحين ينشطون في تنظيمات متشددة.

وأورد بيان للشرطة المغربية، الثلاثاء، أن التحريات كشفت تواصل المشتبه فيهم مع مقاتلين من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ولم يجر تحديد هوية المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم يوم الاثنين، لكن بيان الشرطة أفاد بأن أحدهم من أصل جزائري.

وعاش المغرب منذ شهرين على وقع جريمة قتل طالبتين جامعيتين اسكندنافيتين خلال رحلتهما إلى المغرب في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتم العثور على جثتي النرويجية مارين أويلاند البالغة من العمر 28 عاماً و الدنمركية لويزا فيستيرجر جيسبرسن البالغة من العمر 24 عاماً في قرية بالقرب من جبل طوبقال على بعد 82 كم جنوب مدينة مراكش السياحية.

وتعتقد السلطات المغربية أن قاتليهم ينتمون إلى تنظيم داعش.

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