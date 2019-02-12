اختتام الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تختتم أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه.

والتقى في القمة أكثر من 140 ممثلاُ عن الحكومات حول العالم، بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن القمة العالمية للحكومات جسر للمستقبل، معبراً عن فخره بحجم المشاركة والطاقة الكبيرة من الجميع للتغيير الحكومي نحو غد أفضل للمجتمعات الإنسانية.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات... لقاءات وخبرات ومحاضرات... ومبادرات مستقبلية.. المستقبل جزء من القمة... والقمة جسر للمستقبل.. فخور بحجم المشاركة والطاقة الكبيرة من الجميع للتغيير الحكومي نحو غد أفضل للمجتمعات الإنسانية».

وأطلق الشيخ محمد بن راشد «مركز دبي الدولي لأفضل الممارسات» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي.

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