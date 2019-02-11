فوتيل: بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.

وحسب رويترز، قال أيضا فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام.

وأضاف "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".

والجمعة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إن الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته من سوريا بنهاية أبريل، وإن جزءا كبيرا منها سيكون قد انسحب بحلول منتصف مارس.

وأكد مسؤول أمريكي، في حديث لرويترز، سحب القوات في أبريل، قائلا إنه يشمل الانسحاب من قاعدة التنف، قرب ملتقى الحدود بين سوريا والعراق والأردن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في ديسمبر، أنه سيسحب كل القوات، وقوامها 2000 جندي من سوريا، وقال إن المعركة مع تنظيم داعش أوشكت على نهايتها.

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