الأمن السوداني يفرج عن عدد من الصحفيين

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (أ.ف.ب)

أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء السبت، سراح عدد من الصحفيين الذين جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، على مدى أكثر من 50 يوما.

ويأتي قرار الافراج عن الصحفيين بعد ان تعهد الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء الماضي بالافراج عن جميع الصحفيين المعتقلين

أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء السبت، سراح عدد من الصحفيين الذين جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، على مدى أكثر من 50 يوما، إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير.

وقال اتحاد الصحفيين السودانيين، إن الأمن أفرج عن الصحفيين المعتقلين، وتوقع صدور قرار بوقف الرقابة القبلية ورفع الحظر عن الصحفيين الموقوفين عن الكتابة.

وأبرز الصحفيين المفرج عنهم، علي الدالي ومحمد بابكر ومحمد إسماعيل بلال وعادل كلر، لكن صحفيين قالوا إن هناك مجموعة أخرى لم يتم إطلاق سراحهم.

والأربعاء الماضي، تعهد البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

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