أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً الرئيس سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على نجاحه في ادارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة،

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أعرب أيضاً عن تقديره للدور الذي لعبه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.

وأشار عفيفي إلى أن الامين العام أكد في هذا الإطار وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، منوهاً إلى أهمية توفير الدعم السياسيي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة في ضوء المهام والمسؤوليات الضخمة التي تقع عاتقها خلال المرحلة المقبلة،

وكذلك أهمية دعم كافة المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وعلى أمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تكاتف جميع أبناء الشعب اللبناني لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، والنهوض بلبنان لمواجهة التحديات المشتركة، والقيام بدوره الفاعل في محيطه العربي.

اقرأ المزيد:

بعد 9 أشهر.. حكومة لبنان تبصر النور بمشاركة 4 نساء وزيرات