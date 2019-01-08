بولتون: القوات الأمريكية لن تنسحب من قاعدة التنف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من قاعدة التنف العسكرية بسوريا في الوقت الحالي.

من جهة ثانية، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك، أن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا.

ونقل المسؤول نفسه عن بولتون، قوله إن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف لن تنسحب منها في المرحلة الحالية، مضيفاً أن الجانب التركي أكد لبولتون لن يكون هناك عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، طالما القوات الأمريكية متواجدة هناك.

والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي، تقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف الحدودي، في محافظة حمص السورية.

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