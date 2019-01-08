بسبب طائرة مسيرة.. تعليق الرحلات الجوية في مطار هيثرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

علّق مطار هيثرو في لندن الرحلات الجوية المغادرة بعد رصد طائرة بدون طيار في أجواء المطار.



وقال متحدث باسم المطار، إن تعليق الرحلات المغادرة فقط هو مجرد إجراء احترازي لحين التحقيق في الحادث.

وأشار المتحدث في بيان رسمي، "نتعامل حالياً مع رصد طائرة مسيرة في هيثرو، ونعمل عن قرب مع شرطة العاصمة لمنع أي تهديد لسلامة تشغيل المطار".

وفي وقت سابق، أوقف السلطات العمل في مطار غاتويك، خارج لندن، أواخر الشهر الماضي، بعد رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء المطار.a

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