مليشيات الحوثي تقصف مخازن المواد الإغاثية في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وام)

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في منطقة الكيلو 7 بمدينة الحديدة، بقذائف المدفعية، مما أسفر عن تدمير واحتراق محتوياتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية الموجهة للشعب اليمني، غير مبالية بالظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها الأسر اليمنية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن شهود عيان من سكان المدينة، إن ميليشيات الحوثي تعمدت قصف المخازن الإغاثية في منطقة الكيلو 7 شرقي الحديدة، بهدف التغطية على نهب مسلحيها للمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني، الذي يعاني ويلات الحرب العبثية للميليشيات في اليمن.

وكان وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، قد حمل ميليشيات الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني الراهن في اليمن، نتيجة مصادرة مسلحيها المساعدات الإنسانية والغذائية والمتاجرة بها وحرمان المواطنين اليمنيين منها.

كما وجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخرا، اتهاما لميليشيات الحوثي بالتلاعب في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية باليمن، حيث وصف المدير التنفيذي للبرنامج دافيد بيزلي هذه الممارسات الحوثية، بأنها "سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، داعيا إلى العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي.

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