مصرع طفل واصابة 3 بانفجار لغم حوثي في جازان

أخبار الآن| جازان - السعودية - (واس)

لقى طفل سعودي مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر انفجار لغم أرضي من ألغام الميليشيات الحوثية في جازان جنوبي المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعوية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد آل صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة، بلاغاً عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي، من الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالداخل اليمني.

وأضاف أن اللغم جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة، وذلك أثناء مرورهم بمركبتهم بمحافظة العارضة مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر ( 10 ) سنوات، وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وإصابة امرأة تبلغ من العمر ( 29 ) عامًا لإصابة متوسطة.

وقال الدفاع المدني، أن جميغ الضحايا سعوديون، وتم نقلهم إلى المستشفى كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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