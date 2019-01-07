الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق السويد رغم الانتهاكات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، التزامها باتفاق ستوكهولم وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، في وقت لا تزال ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ الاتفاق.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي لدى لقائه في الرياض سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ، إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، لا تزال مستمرة وبشكل ممنهج في انتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة،وتحاول المراوغة والمماطلة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لعملية السلام في اليمن رسائل واضحة وحازمة للميليشيات الانقلابية من أجل وقف انتهاكاتها ضد المدنيين وعرقلتها لجهود السلام.

وأشاد نائب وزير الخارجية اليمني، بموقف الصين ودعمها للحكومة اليمنية وللحل السياسي المرتكز على المرجعيات المتوافق عليه، مثمنا مساهماتها في جهود الاغاثة وتقديمها الدعم في مختلف المجالات الفنية والعلمية.

من جانبه، أكد السفير الصيني أن بلاده تتابع عن قرب التطورات السياسية في اليمن وتعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية من أجل الوصول الى حل سياسي ينهي الوضع المأساوي في البلاد.

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