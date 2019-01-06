نجل كارلوس غصن يتهم اليابان بإجبار والده على الاعتراف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال نجل رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية.

وفي أول مقابلة منذ أن ألقت السلطات اليابانية القبض على والده أثناء خروجه من طائرته الخاصة، قال أنتوني غصن إن والده سيناضل من أجل إثبات براءته.

وبسؤاله عما إذا كان والده يتحدث اليابانية، أجاب أنتوني غصن إن والده لا يتحدث اليابانية، مضيفًا “المفارقة أن الاعتراف الذي يريدونه أن يوقع عليه مكتوب باللغة اليابانية فقط”.

وقال أنتوني غصن، إن محامي والده لم يطلع حتى الآن على ملف القضية بالكامل.

وتم احتجاز غصن في مركز احتجاز في طوكيو، منذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب مزاعم عدم الإبلاغ عن دخله في “نيسان موتور”.

ويواجه أيضًا اتهامًا بارتكاب خرق جسيم للأمانة في قضية تحويل خسائر استثمار شخصي إلى حسابات نيسان. وينفي غصن الاتهامات.

ولم تسمح السلطات اليابانية لأنتوني غصن (24 عامًا) برؤية والده، الذي قال إنه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه، إذ يتناول ثلاثة أطباق من الأرز يوميًا في الاحتجاز.

ويمثل اعتقال غصن سقوطًا مفاجئًا لرائد الأعمال الذي كان يحظى بإشادة لإنقاذه نيسان، بعدما كانت على وشك الإفلاس.

ويتلقى غصن معاملة مثل غيره من المحتجزين، إذ يتم احتجازه في غرفة صغيرة باردة ولم يتم السماح لمحاميه بالحضور أثناء استجوابه، وفق رويترز.

وأثار اعتقال غصن تدقيقًا في النظام القانوني في اليابان، حيث يقول الخبراء القانونيون إن ممثلي الادعاء غالبًا ما يحاولون إجبار المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات.

وقال شين كوكيموتو نائب رئيس الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو الشهر الماضي، إن “مثل هذه الطريقة لم تستخدم مع غصن”.

وسيمثل كارلوس غصن أمام محكمة في طوكيو يوم الثلاثاء المقبل، بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه. وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن منذ 7 أسابيع.

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