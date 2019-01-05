مصرع 15 حوثياً في مديرية باقم بصعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

لقي 15 من ميليشيا الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية ان المواجهات اندلعت عقب محاولة من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية.

وأشار مصدر عسكري أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني اليمني انتزعت عددا من الألغام والعبوات الناسفة كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها على جوانب الخط الدولي والخطوط المؤدية إليه.

الى ذلك أفشل الجيش الوطني محاولة تسلل للمليشيا الحوثية إلى بعض المباني الحكومية في مركز مديرية باقم، وكانت تحمل ألغاماً وعبوات ناسفة.

وأكد مصدر عسكري آخر في جبهة الشامية، مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي إسماعيل محمد عبدالقدوس الوزير واثنين من مرافقيه، بنيران الجيش الوطني شمالي غرب صعدة.



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