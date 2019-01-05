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التحالف: 80 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)  

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصدار تسعة تصاريح لسفن متجهة نحو الموانئ اليمنية، وواحدٍ وخمسين تصريحاً جوياً، وتصاريحَ أخرى لحماية القوافل.

وأوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أنّ 12 سفينة تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 15 يوماً.

يتزامن ذلك، مع خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق السويد، في مدينة الحديدة اليمنية، إذ يسجل التحالف العربي يومياً خروقات بالعشرات للمليشيات التي تقوم بعمليات إطلاق النار والتفجير والسرقة، فضلاً عن منع سفن المساعدات من دخول اليمن. 
 

 

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