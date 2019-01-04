بومبيو: نريد ضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، أنّ الولايات المتحدة تسعى لضمان ألاّ يقتل الأتراك الأكراد في سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال بومبيو لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأمريكي، إنّ الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا، مشدداً على أنّ كل هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأمريكية هناك.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي، الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا.

وأضاف: "لا نريد أن يعرف الخصوم متى بالتحديد سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية".

وأمس، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديد فترة 4 أشهر، لانسحاب قواته من سوريا.

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